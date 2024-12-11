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Обвиняемый во взяточничестве участковый лесничий из Башкирии заключен под стражу

В Бурзянском районе участковый лесничий заключен под стражу по обвинению в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии арестовали участкового лесничего. Его обвиняют в получении взятки.

Как рассказали в СУ СКР по РБ, с марта по сентябрь мужчина брал денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя, занимавшегося лесозаготовкой. За это он должен был не регистрировать нарушения, если они были.

— Преступный факт был выявлен оперативниками МВД республики, — добавили в СК,

Лесничего заключили под стражу на два месяца. Следователи продолжают собирать доказательную базу.

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