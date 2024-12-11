Сотрудница почты избила себя в попытке скрыть кражу денег и сканвордов

По данным следствия, 35-летняя сотрудница почты четыре месяца воровала с работы деньги и товары. Она изъяла из кассы часть вверенных ей 409 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Кроме этого, обвиняемая похитила из организации продукты питания, канцелярские товары и бытовую химию на общую сумму около 157 тысяч рублей. Часть товаров использовала в личных целях, остальное продала, присвоив себе выручку.