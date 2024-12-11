Трагедия в Кишиневе: Мужчина упал с седьмого этажа — за его жизни борются врачи

В столице мужчина упал с 7 этажа: врачи борются за его жизнь.
Инцидент произошел вчера, 10 декабря, вечером, около 23:37, на улице Куза-Водэ в столичном секторе Ботаника, сообщают источники pulsmedia.md.
Соседка нашла мужчину лежащим возле дома после того, как он предположительно упал с высоты.
Как выяснилось, 50-летний мужчина предположительно упал с 7 этажа. Пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу и положили в реанимационное отделение.
Известно, что мужчина страдал эпилепсией и находился на учете у психиатра. Полиция расследует обстоятельства случившегося.