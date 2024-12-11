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Трагедия в Кишиневе: Мужчина упал с седьмого этажа — за его жизни борются врачи

Пострадавшим оказался 50-летний мужчина, предположительно упавший с седьмого этажа многоквартирного дома.

В столице мужчина упал с 7 этажа: врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел вчера, 10 декабря, вечером, около 23:37, на улице Куза-Водэ в столичном секторе Ботаника, сообщают источники pulsmedia.md.

Соседка нашла мужчину лежащим возле дома после того, как он предположительно упал с высоты.

Как выяснилось, 50-летний мужчина предположительно упал с 7 этажа. Пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу и положили в реанимационное отделение.

Известно, что мужчина страдал эпилепсией и находился на учете у психиатра. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

несчастный случай