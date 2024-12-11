Под Уфой в огне погиб мужчина с инвалидностью

В Уфимской Чесноковке произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в МЧС по Башкирии.
Огонь вспыхнул в частном одноэтажном доме. Прибывшие на место пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Оказалось, что жертвой пожара стал местный житель, у которого была инвалидность: он не мог самостоятельно ходить.
По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.
— В доме было электрическое отопление, ко всему прочему к сети также был подключен электрический обогреватель, из-за короткого замыкания которого, возможно, и произошел пожар, — пояснили в МЧС.
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