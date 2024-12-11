Мэр Дзержинска Клинков прокомментировал нападение школьниц на учительницу

Школьницы оскорбили учителя труда Оксану Москаеву и дважды бросили ей в лицо торт, громко матерясь. Эта ситуация вызывает беспокойство, написал мэр в своем Telegram-канале.
Господин Клинков отметил, что об Оксане Витальевне отзываются как об опытном педагоге и терпеливом, отзывчивом человеке. Администрация города выясняет все обстоятельства и разрабатывает меры по профилактике подобных случаев и формированию уважительных отношений между школьниками и педагогами.
«Защита прав и достоинства наших педагогов — это тоже задача власти. Никто не имеет права проявлять неуважение к учителю, который вкладывает свою душу в воспитание и образование детей», — написал мэр.
Как писал «Ъ-Приволжье», полиция начала проверку. Учениц поставили на внутришкольный учет, они извинились перед педагогом.