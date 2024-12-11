Мэр Дзержинска Клинков прокомментировал нападение школьниц на учительницу

Господин Клинков отметил, что об Оксане Витальевне отзываются как об опытном педагоге и терпеливом, отзывчивом человеке. Администрация города выясняет все обстоятельства и разрабатывает меры по профилактике подобных случаев и формированию уважительных отношений между школьниками и педагогами.