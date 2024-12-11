Севастопольский театра оперы и балета возглавил Ильдар Абдразаков

В Севастопольском театре оперы и балета произошли кадровые перестановки. Культурное учреждение возглавил уроженец Уфы и звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков. О его назначении сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По словам главы ведомства, народный артист Башкортостана имеет за плечами большой опыт и огромное признание.
«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — обратилась Любимова к Абдразакову в своем ТГ-канале.
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