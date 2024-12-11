В Челябинске медработницу осудят за смерть ребёнка, не дождавшегося скорой

Всё случилось вечером 11 декабря 2022 года. В скорую позвонила мама школьника, состояние которого ухудшилось во время болезни.
— По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приёму вызовов сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медработником. Он допустил сбой оформления вызова в программе, из-за этого к ребёнку не была направлена бригада скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Не дождавшись врачей, мама самостоятельно привезла сына в больницу, где он скончался спустя короткое время. На заведующую отделом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека).
В Следственном комитете считают, что в тот злополучный день имелась реальная возможность экстренно отправить скорую к ребёнку и тем самым повысить шансы на благоприятный исход.
Части 2 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.
После завершения расследования уголовное дело направили в Тракторозаводский районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор двум спасателям из-за гибели ребёнка в термальном комплексе «Лето». Они получили условные сроки и штрафы.