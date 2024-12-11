В Челябинске медработницу осудят за смерть ребёнка, не дождавшегося скорой

— По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приёму вызовов сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медработником. Он допустил сбой оформления вызова в программе, из-за этого к ребёнку не была направлена бригада скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.