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В Челябинске медработницу осудят за смерть ребёнка, не дождавшегося скорой

В Челябинске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей оперативным отделом станции скорой помощи. Её обвиняют в смерти 10-летнего мальчика, не дождавшегося приезда медиков. Вскоре женщина предстанет перед судом. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в областном управлении СК.

Всё случилось вечером 11 декабря 2022 года. В скорую позвонила мама школьника, состояние которого ухудшилось во время болезни.

— По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приёму вызовов сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медработником. Он допустил сбой оформления вызова в программе, из-за этого к ребёнку не была направлена бригада скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Не дождавшись врачей, мама самостоятельно привезла сына в больницу, где он скончался спустя короткое время. На заведующую отделом возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека).

В Следственном комитете считают, что в тот злополучный день имелась реальная возможность экстренно отправить скорую к ребёнку и тем самым повысить шансы на благоприятный исход.

Части 2 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы.

После завершения расследования уголовное дело направили в Тракторозаводский районный суд.

Ранее в Челябинске вынесли приговор двум спасателям из-за гибели ребёнка в термальном комплексе «Лето». Они получили условные сроки и штрафы.

несчастный случай
медицина