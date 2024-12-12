Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий встретит Новый год в СИЗО

Напомним, Дмитрия Ендовицкого арестовали по подозрению в даче взятки в размере 600 тысяч рублей за успешную защиту диссертации его супругой. Инцидент произошел еще в феврале 2022 года. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.