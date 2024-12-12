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Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил арест Дмитрию Ендовицкому до 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Суд Ленинского района Воронежа в очередной раз продлил срок ареста ректору Воронежского госуниверситета Дмитрию Ендовицкому. Бывший руководитель вуза останется в СИЗО до 14 февраля и встретит Новый год в камере.

Напомним, Дмитрия Ендовицкого арестовали по подозрению в даче взятки в размере 600 тысяч рублей за успешную защиту диссертации его супругой. Инцидент произошел еще в феврале 2022 года. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Позже следствие дополнительно предъявило ректору обвинение в незаконном распространении материалов порнографического содержания. В личном телефоне Ендовицкого обнаружили видеозаписи для взрослых с его участием. При этом фигурант свою вину в обоих преступлениях отрицает.