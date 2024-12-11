Уфимские врачи провели уникальную операцию на сердце, не разрезая грудную клетку

Сложнейшую и уникальную операцию провели медики клиники БГМУ на сердце пациента. Врачи использовали методику коррекции митральной недостаточности, при которой грудная клетка пациента, страдающего от ишемической болезни, инфаркта, аритмии и кардиомиопатии, не разрезается.
Как рассказали в клинике БГМУ, при операции имплантируют клипсу MitraClip на створки митрального клапана, что помогает уже во время процедуры снизить сердечную недостаточность пациента. Восстановление же после операции занимает всего три дня.
Такие операции в Башкирии проводят лишь в стенах клиники БГМУ.
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