Всего за сутки в Молдове нашли тела двух утопленников: Один мужчина утонул в пруду, другой — в колодце

За сутки найдены тела двух утопленников.
Тела двух мужчин обнаружили вчера в Сынжерейском и Криулянском районах.
В селе Новые Сынжереи спасатели достали из пруда труп 39-летнего мужчины. На теле не было признаков насильственной смерти, пишет pulsmedia.md.
А в селе Избиште Криулянского района спасатели достали тело 42-летнего мужчины из колодца. Как выяснилось, погибший состоял на учёте у психиатра и числился пропавшим без вести. Сельчанина не могли найти около 2 месяцев. На его теле также не было признаков насильственной смерти.
Оба случая расследуют органы правопорядка.