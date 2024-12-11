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Всего за сутки в Молдове нашли тела двух утопленников: Один мужчина утонул в пруду, другой — в колодце

В обоих случаях следов насильственной смерти не обнаружено.

Источник: Коллаж КП

За сутки найдены тела двух утопленников.

Тела двух мужчин обнаружили вчера в Сынжерейском и Криулянском районах.

В селе Новые Сынжереи спасатели достали из пруда труп 39-летнего мужчины. На теле не было признаков насильственной смерти, пишет pulsmedia.md.

А в селе Избиште Криулянского района спасатели достали тело 42-летнего мужчины из колодца. Как выяснилось, погибший состоял на учёте у психиатра и числился пропавшим без вести. Сельчанина не могли найти около 2 месяцев. На его теле также не было признаков насильственной смерти.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

несчастный случай