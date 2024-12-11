Всего за сутки в Молдове нашли тела двух утопленников: Один мужчина утонул в пруду, другой — в колодце

А в селе Избиште Криулянского района спасатели достали тело 42-летнего мужчины из колодца. Как выяснилось, погибший состоял на учёте у психиатра и числился пропавшим без вести. Сельчанина не могли найти около 2 месяцев. На его теле также не было признаков насильственной смерти.