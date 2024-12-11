Интервалы движения поездов на зеленой линии метро Москвы увеличены

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена увеличены по техническим причинам.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.