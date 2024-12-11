Обманувшая на 5 млн рублей жителей Башкирии женщина отправилась в тюрьму

Как установлено в суде, с 2021 по 2023 годы просила в долг у своих знакомых крупные суммы. Аргументировала это она тем, что ей необходимо провести оплату оптовых поставок сахарного песка со скидкой. По ее словам, она намерена перепродавать продукт с большей разницей. При этом у женщины не было никаких возможностей вернуть деньги.