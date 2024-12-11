Обманувшая на 5 млн рублей жителей Башкирии женщина отправилась в тюрьму

В Башкирии огласили приговор 47-летней жительнице Стерлитамака. Ее обвиняли в мошенничестве и растрате.
Как установлено в суде, с 2021 по 2023 годы просила в долг у своих знакомых крупные суммы. Аргументировала это она тем, что ей необходимо провести оплату оптовых поставок сахарного песка со скидкой. По ее словам, она намерена перепродавать продукт с большей разницей. При этом у женщины не было никаких возможностей вернуть деньги.
Жертвами жительницы Стерлитамака стали девять человек. Она украла у них пять миллионов рублей и потратила их на свои нужды. Кроме того, взяв в аренду автомобиль марки «Фольксваген Поло», она продала его третьим лицам, причинив владельцу ущерб в размере 1,5 млн рублей.
Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.
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