Фура опрокинулась в Минске на улице Богдановича вечером 11 декабря 2024

Вечером в среду, 11 декабря 2024 года, на улице Богдановича в Минске произошло масштабное ДТП с участием большегруза.
«На улице Богдановича в Минске опрокинулась фура. На месте инцидента работают подразделения МЧС. Спасатели оценивают обстановку. Планируется производить подъем фуры», — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Как добавили в МЧС, к счастью, в ДТП никто не пострадал.
«Подробности будут позже», — анонсировали в спасательном ведомстве.
Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков рассказал, что увозит из Минска, где выступил с концертом во Дворце спорта (тут про это).