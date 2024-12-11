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Фура опрокинулась в Минске на улице Богдановича вечером 11 декабря 2024

На улице Богдановича в Минске вечером 11 декабря опрокинулась фура.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 11 декабря 2024 года, на улице Богдановича в Минске произошло масштабное ДТП с участием большегруза.

«На улице Богдановича в Минске опрокинулась фура. На месте инцидента работают подразделения МЧС. Спасатели оценивают обстановку. Планируется производить подъем фуры», — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как добавили в МЧС, к счастью, в ДТП никто не пострадал.

«Подробности будут позже», — анонсировали в спасательном ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков рассказал, что увозит из Минска, где выступил с концертом во Дворце спорта (тут про это).