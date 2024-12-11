Под Ростовом водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину

По предварительной информации ведомства, 61-летний водитель автомобиля «Кио Рио» двигался по улице Высоковольтной. В районе дома № 2 на проезжую часть вышла женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу.