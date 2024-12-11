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Под Ростовом водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину

В Ростовской области под колеса иномарки попала 41-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель иномарки сбил 41-летнюю женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Происшествие случилось в Новочеркасске 11 декабря около 7:30 часов утра.

По предварительной информации ведомства, 61-летний водитель автомобиля «Кио Рио» двигался по улице Высоковольтной. В районе дома № 2 на проезжую часть вышла женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего.