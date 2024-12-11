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Прокуратура Башкирии проводит проверку пожара в исправительной колонии

Огонь вспыхнул на пилораме.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку после пожара на пилораме в исправительной колонии № 4 в Салавате. Огонь вспыхнул днем 11 декабря.

— Заместитель Башкирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учрежениях Ринат Валитов выехал исправительную колонию № 4 УФСИН России по РБ в Салавате, — рассказали в ведомстве.

Ему предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Добавим, что в пожаре никто не пострадал.

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