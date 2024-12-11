Петербургский адвокат продал по просьбе знакомых квартиру и забрал деньги себе

«Для этого он решил инсценировать перед своими друзьями якобы законное изъятие у него указанных денежных средств. 4 сентября мужчина встретился со своими знакомыми — супружеской парой, в кафе на улице Смолячкова под предлогом передачи им денег за проданную квартиру. В помещение кафе вошли двое его подельников, являющихся пенсионерами МВД, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали изъятие у адвоката денежных средств, которые он якобы планировал вернуть, а также паспортов мужчины и женщины», — говорится в заявлении ведомства.