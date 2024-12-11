Сан-Хосе
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Грузовик с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в Вологодской области, водителя доставили в больницу, сообщает региональное УМВД.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло около 17.20 на федеральной автодороге А-123 около деревни Красавино в Великоустюгском округе.

«Водитель 1971 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчину доставили в приемное отделение БУЗ ВО Великоустюгском ЦРБ», — говорится в сообщении.

На видео, размещенном в Telegram-канале УМВД по Вологодской области, видно, как рулоны бумаги разлетаются по трассе.

Сообщается, что восстановлено движение по одной полосе.