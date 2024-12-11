В Вологодской области опрокинулся грузовик с рулонами бумаги

«Водитель 1971 года рождения на автомобиле Mercedes-Benz с прицепом, перевозящий рулоны бумаги, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчину доставили в приемное отделение БУЗ ВО Великоустюгском ЦРБ», — говорится в сообщении.