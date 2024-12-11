Жених сломал невесте челюсть накануне свадьбы в Сочи

По данным правоохранителей, причиной рукоприкладства стал словесный конфликт, который произошел за день до торжественной церемонии бракосочетания.
Мужчина нанес своей возлюбленной несколько ударов по лицу, после чего той пришлось обратиться за помощью врачей. Теперь драчуну грозит до трех лет тюрьмы по уголовной статье об умышленном причинении вреда здоровью.
— В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.
В индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты.