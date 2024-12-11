В Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз военкору в мессенджере

В ведомстве отметили, что дело возбудили по ст. 119 Уголовного кодекса — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Полиция продолжает розыск причастных к преступлению, отметили в управлении МВД.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что заявление подал военкор Роман Сапоньков.
В 2023 году несовершеннолетние залили строительной пеной двери квартир, где проживали семьи военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина.
Против них возбудили два уголовных дела. Одно за умышленные уничтожение или повреждение имущества, а другое по статье — хулиганство. По первой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы, по второй — восемь.