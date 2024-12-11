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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз военкору в мессенджере

Полиция возбудила уголовное дело по обращению военкора об угрозах ему и членам его семьи, которые неизвестные отправляли журналисту в мессенджере, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что дело возбудили по ст. 119 Уголовного кодекса — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Полиция продолжает розыск причастных к преступлению, отметили в управлении МВД.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что заявление подал военкор Роман Сапоньков.

В 2023 году несовершеннолетние залили строительной пеной двери квартир, где проживали семьи военкоров Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина.

Против них возбудили два уголовных дела. Одно за умышленные уничтожение или повреждение имущества, а другое по статье — хулиганство. По первой статье максимальное наказание — пять лет лишения свободы, по второй — восемь.