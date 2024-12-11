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Трое мужчин избили соседа по поселку железным ломом после конфликта в чате

Трое напали на соседа после конфликта в чате поселка в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщает 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Недавно двое жителей коттеджного поселка «Павловские дачи» повздорили в чате соседей. Один оскорбил жену другого, после чего оппоненты решили встретиться и серьезно поговорить.

39-летний пострадавший пришел один, а его обидчик взял с собой двух друзей, мужчины ослепили жертву фонариком и втроем набросились на нее. У одного из нападавших, как затем рассказал избитый, при себе был железный лом.

В результате потерпевший попал в больницу в состоянии средней тяжести. У него выявили множественные переломы голени и ушиб мягких тканей головы. Полиция начала проверку по факту случившегося, обстоятельства произошедшего выясняются.