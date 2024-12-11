Замначальника УФНС по ЯНАО арестован по делу о взятках

Взятка в размере 2 424 796,39 ₽ была получена фигурантами дела (их имена не указываются) в период с 2022 по 2024 год от руководителей коммерческой организации. За денежное вознаграждение обвиняемые, помимо оказания услуг «имущественного характера», снижали сумму недоимки по налогам для коммерческих организаций, утверждает следствие. Из сообщения пресс-службы управления СКР следует, что в материалах дела речь идет о происходящем в Салехарде и Новом Уренгое.