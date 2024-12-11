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Убийцу миллионера Томпсона вычислили благодаря перекусу в «Макдоналдс»

Подозреваемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона удалось вычислить, когда тот ел в «Макдональдсе».

Источник: AP 2024

Ранним утром душегуб зашел в один из ресторанов фастфуд-сети, чтобы перекусить. Мужчина заказал картофельный оладушек, сел за один из столиков и достал ноутбук.

Лицо убийцы скрывала синяя медицинская маска, которую ему пришлось немного приспустить, чтоб полноценно поесть. Таким образом, подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему позже его и удалось найти, передает CNN.

Подозреваемого в расправе над Томпсоном задержали 9 декабря. При себе у 26-летнего убийцы обнаружили оружие, с помощью которого, вероятнее всего, и был произведен смертельный выстрел.

Брайан Томпсон был застрелен утром 4 декабря в самом центре Манхэттена, Нью-Йорк. Как сообщали СМИ, он получил огнестрельное ранение в грудь, после чего был срочно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

На гильзах, найденных на месте убийства Томпсона, были обнаружены надписи. Американские полицейские раскрыли смысл выгравированных слов. На них было написано: «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose). Как выяснили журналисты, эти три слова являются отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться».