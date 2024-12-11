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Угрозы о минировании нескольких школ Белгорода не подтвердили

БЕЛГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверили 18 школ Белгорода после сообщений о минировании, информация не подтвердилась. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Специалисты оперативных служб завершили проверку 18 школ после поступления анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений. Поводов для беспокойства нет», — написал он.

По словам мэра, это пример информационных атак, с которыми Белгород сталкивался неоднократно. «Их цель — посеять панику и вывести горожан из равновесия. Поэтому стараемся оперативно давать достоверную информацию», — добавил Демидов.

Ранее глава Белгорода написал в Telegram-канале, что сообщения о минировании поступили в несколько школ города, дети были эвакуированы. Школьники находились в безопасности, на связи с родителями были классные руководители.

образование