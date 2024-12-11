Угрозы о минировании нескольких школ Белгорода не подтвердили

«Специалисты оперативных служб завершили проверку 18 школ после поступления анонимных сообщений о минировании образовательных учреждений. Поводов для беспокойства нет», — написал он.
По словам мэра, это пример информационных атак, с которыми Белгород сталкивался неоднократно. «Их цель — посеять панику и вывести горожан из равновесия. Поэтому стараемся оперативно давать достоверную информацию», — добавил Демидов.
Ранее глава Белгорода написал в Telegram-канале, что сообщения о минировании поступили в несколько школ города, дети были эвакуированы. Школьники находились в безопасности, на связи с родителями были классные руководители.