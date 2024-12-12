Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В приюте «Птичий остров» в Волгограде отравили аиста и чаек

Трагедия произошла сегодня, 11 декабря.

Как сообщает V102.RU, об отравлении птиц заявила руководитель приюта Алина Ерина.

По словам Алины, сегодня она возила лебедя на рентген. А, когда приехала, увидела бездыханного аиста и несколько полумертвых чаек.

— Две совсем плохие, третьей успела влить полисорб, — плачет Алина. — У двух распухает глотка. Руководитель приюта вызвала полицейских. Подробностями о страшной трагедии она обещала поделиться позднее.

Волгоградцы, которые следят за жизнью птиц в приюте Алины, в соцсетях высказали предположение, что навредить хозяйке уникального птичьего уголка, где спасают раненых и больных пернатых, недоброжелатели, которым не нравится приют.