В приюте «Птичий остров» в Волгограде отравили аиста и чаек

Как сообщает V102.RU, об отравлении птиц заявила руководитель приюта Алина Ерина.
По словам Алины, сегодня она возила лебедя на рентген. А, когда приехала, увидела бездыханного аиста и несколько полумертвых чаек.
— Две совсем плохие, третьей успела влить полисорб, — плачет Алина. — У двух распухает глотка. Руководитель приюта вызвала полицейских. Подробностями о страшной трагедии она обещала поделиться позднее.
Волгоградцы, которые следят за жизнью птиц в приюте Алины, в соцсетях высказали предположение, что навредить хозяйке уникального птичьего уголка, где спасают раненых и больных пернатых, недоброжелатели, которым не нравится приют.