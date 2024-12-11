Подросток умер после операции по удалению зуба мудрости

Родители Эрика утверждают, что он был здоров. Они ожидали, что операция пройдет быстро, но подросток так и не вышел из операционной. Через некоторое время отец ребенка увидел, как медики и спасатели окружили кабинет стоматологии.
Родители наблюдали, как их сыну делали искусственное дыхание, но это оказалось безрезультатным. Подростка срочно доставили в одну из местных клиник, но спасти его не удалось. Он скончался от «полностью предотвратимой» реакции на анестезию.
Семья подала иск о врачебной халатности Брайана Маклелланда и его клиники, так как он выступал и в роли стоматолога, и в роли анестезиолога.
— Почти во всех операциях стандартная практика заключается в том, что анестезию должен вводить человек, полностью сосредоточенный на пациенте. Когда хирург делит свою работу на части, чтобы удвоить прибыль, это приводит к ненужным рискам, — передает слова их адвоката издание.
21 ноября СМИ сообщали, что лицо мужчины из Великобритании опухло из-за дантиста, случайно воткнувшего ему в десну иглу. Британец подал иск в суд на клинику, но стоматолог вину не признал.