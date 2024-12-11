Подросток умер после операции по удалению зуба мудрости

— Почти во всех операциях стандартная практика заключается в том, что анестезию должен вводить человек, полностью сосредоточенный на пациенте. Когда хирург делит свою работу на части, чтобы удвоить прибыль, это приводит к ненужным рискам, — передает слова их адвоката издание.