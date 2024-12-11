Первокурсник омского вуза сломал челюсть другому студенту из-за шутки

По данным издания, конфликт между студентами-первокурсниками в возрасте 17 и 18 лет произошел, когда старший неудачно подшутил над младшим в ходе разговора. Тот потребовал извинений, но так и не получил их, в итоге между ними вспыхнула драка. Очевидцы разняли юношей и вызвали пострадавшему скорую помощь.