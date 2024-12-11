План «Ковер» ввели в аэропорту Сочи

8 октября в столичном аэропорту Внуково ввели план «Ковер». Сообщалось, что в авиагавани начали массово задерживать рейсы. На тот момент оказался полностью обесточен терминал D. Некоторые самолеты, которые должны были там приземлиться, оказались перенаправлены в другие аэропорты города. Позже воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.