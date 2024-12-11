В Ленобласти пенсионер бросался с ножом на прохожих и угрожал полицейским

В правоохранительные органы обратились жители деревни Тозырево, они сообщили, что по улицам разгуливает мужчина, вооруженный ножом и пугает прохожих. Прибывшие на вызов полицейские пытались успокоить дебошира, но завидев стражей порядка он стал вести себя агрессивно и набросился на одного из сотрудников с ножом.