Перевернувшуюся в Минске фуру подняли на колеса

ДТП произошло в среду около 17:07 около дома № 43 по улице Сурганова.
Водитель седельного тягача Volvo не смог справиться с управлением, в результате чего грузовик вошел в неуправляемый занос, выехал за пределы проезжей части, после чего опрокинулся и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Skoda», «Kia», «Renault».
«В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения».
Спасатели оценили обстановку на месте происшествия и провели операцию по перевороту фуры на колеса. Сообщается, что 32-тонную автоцистерну поднимали при помощи двух кранов.
В ГАИ напомнили, что водитель обязан учитывать ряд факторов при выборе скорости движения.
В частности, нужно принимать во внимания скоростные ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояния транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, которые снижают прозрачность атмосферы и влияют на видимость дороги в направлении движения.