Перевернувшуюся в Минске фуру подняли на колеса

В частности, нужно принимать во внимания скоростные ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояния транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, которые снижают прозрачность атмосферы и влияют на видимость дороги в направлении движения.