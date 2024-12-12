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Перевернувшуюся в Минске фуру подняли на колеса

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Большегруз Volvo, который опрокинулся и врезался в машины на встречном направлении в Минске, подняли на колеса, сообщили в Telegram-канале МЧС Беларуси.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло в среду около 17:07 около дома № 43 по улице Сурганова.

Водитель седельного тягача Volvo не смог справиться с управлением, в результате чего грузовик вошел в неуправляемый занос, выехал за пределы проезжей части, после чего опрокинулся и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Skoda», «Kia», «Renault».

«В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения».

сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Спасатели оценили обстановку на месте происшествия и провели операцию по перевороту фуры на колеса. Сообщается, что 32-тонную автоцистерну поднимали при помощи двух кранов.

В ГАИ напомнили, что водитель обязан учитывать ряд факторов при выборе скорости движения.

В частности, нужно принимать во внимания скоростные ограничения, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояния транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, которые снижают прозрачность атмосферы и влияют на видимость дороги в направлении движения.