В Петербурге задержали трех организаторов незаконной миграции

По данным следствия, участники преступной группы находили мигрантов, желающих приобрести документы о постановке на учет по месту пребывания, но не планировавших там проживать. По их паспортам и миграционным картам за денежное вознаграждение злоумышленники оформляли документы о регистрации по месту пребывания в РФ, с целью дальнейшей постановки на учет.