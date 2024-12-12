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В Петербурге задержали трех организаторов незаконной миграции

Задержание происходило при содействии сотрудников СОБРа.

В Северной столице пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции иностранцев. Трех остававшихся на свободе злоумышленников удалось задержать при поддержке офицеров СОБР «Гранит», — следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения Росгвардии.

По данным следствия, участники преступной группы находили мигрантов, желающих приобрести документы о постановке на учет по месту пребывания, но не планировавших там проживать. По их паспортам и миграционным картам за денежное вознаграждение злоумышленники оформляли документы о регистрации по месту пребывания в РФ, с целью дальнейшей постановки на учет.

Росгвардия Санкт-Петербурга.

Как добавляют в пресс-службе, незаконная деятельность задержанных граждан осуществлялась на территории города с января по июль текущего года. Всего за это время злоумышленникам удалось нелегально зарегистрировать как минимум 500 иностранных граждан.

Ранее мы сообщали о вынесении приговора начальнику таможенного пункта «Лесной порт», который проведет в тюрьме 4 года за получение взятки в обмен на ускорение транзита бананов.