Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи с 22:34 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта. За время действия ограничений с 19:32 мск на запасные аэродромы ушли 11 воздушных судов, вылет еще 12 рейсов был перенесен на более позднее время. Ограничения, как сообщали в Росавиации, были введены с целью обеспечения безопасности полетов.