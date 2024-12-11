На Шри-Ланке туристка выпала из идущего поезда во время фотосессии

Инцидент произошел 8 декабря, путешественница села в поезд до Коломбо, чтобы сделать в пути эффектные фото, популярные среди туристов. Для этого она схватилась за поручень и, держась за него, вытянулась наружу, чтобы запечатлеть себя на фоне пейзажа.