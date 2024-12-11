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На Шри-Ланке туристка выпала из идущего поезда во время фотосессии

Китайская туристка выпала из поезда на Шри-Ланке, когда делала фотографии. Об этом сообщило издание Dimsum Daily.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 8 декабря, путешественница села в поезд до Коломбо, чтобы сделать в пути эффектные фото, популярные среди туристов. Для этого она схватилась за поручень и, держась за него, вытянулась наружу, чтобы запечатлеть себя на фоне пейзажа.

Увлекшись позированием, девушка не заметила массивную ветку дерева и ударилась о нее головой, в результате чего выпала из вагона. По счастливой случайности она приземлилась в кусты и отделалась лишь царапинами.

В полиции подтвердили информацию о случившемся и посоветовали туристам помнить о безопасности во время путешествий.

несчастный случай