Аэропорт Сочи возобновил работу без ограничений

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 19:23 по МСК. За это время экипажи 11 лайнеров приняли решение уйти на запасные аэродромы Минеральных вод, Владикавказа и Астрахани. Также были отложены вылеты рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Тюмень и Самарканд. Сейчас пассажиры готовятся к отправке. В аэропорту заверили, что предпринимают все необходимые меры для того, чтобы оперативно обслужить пассажиров и воздушные суда.