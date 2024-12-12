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Аэропорт Сочи возобновил работу без ограничений

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты в 22:34 (МСК).

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в Международной авиагавани курорта.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с 19:23 по МСК. За это время экипажи 11 лайнеров приняли решение уйти на запасные аэродромы Минеральных вод, Владикавказа и Астрахани. Также были отложены вылеты рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Тюмень и Самарканд. Сейчас пассажиры готовятся к отправке. В аэропорту заверили, что предпринимают все необходимые меры для того, чтобы оперативно обслужить пассажиров и воздушные суда.