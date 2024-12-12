Сотрудники СК России предупреждают волгоградцев о новых способах телефонного мошенничества

Как сообщает Следственное управление СКР по Волгоградской области, фиксируются все новые случаи телефонного мошенничества. Один из распространенных способов — звонок от так называемых сотрудников Следственного комитета России. Они сообщают о возбужденных уголовных делах, присылая фальшивые процессуальные документы в мессенджеры, чтобы запугать людей и вынудить сделать денежные переводы якобы для прекращения уголовного преследования.