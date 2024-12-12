Сотрудники СК России предупреждают волгоградцев о новых способах телефонного мошенничества

Как сообщает Следственное управление СКР по Волгоградской области, фиксируются все новые случаи телефонного мошенничества. Один из распространенных способов — звонок от так называемых сотрудников Следственного комитета России. Они сообщают о возбужденных уголовных делах, присылая фальшивые процессуальные документы в мессенджеры, чтобы запугать людей и вынудить сделать денежные переводы якобы для прекращения уголовного преследования.
По другой распространенной схеме мошенники пытаются убедить граждан в том, что их персональные данные попали в руки злоумышленников и поэтому срочно нужно перевести деньги на «безопасный» счет.
Следственный комитет России призывает граждан проявлять бдительность и иметь в виду, что следователи не могут проводить процессуальные действия дистанционно, допросы возможны только с уведомлением, а сотрудники никогда не станут требовать информацию о счетах. Любые предложения об оказании помощи правоохранительным органам путем перевода денег должны вызывать подозрение.
Важно помнить, что, если вы сообщите аферисту о намерении перезвонить в государственные органы, вы можете столкнуться с дальнейшими угрозами и провокациями.
Гражданам настоятельно рекомендуют незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию.