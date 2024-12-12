СМИ сообщили о проведении еще одной операции на мозге президента Бразилии

«Президент Лула продйет новую процедуру, чтобы остановить кровоток в определенной области мозга и предотвратить дальнейшее кровоизлияние, подобное тому, которое он перенес на этой неделе. Процедура назначена на четверг», — говорится в материале.
Ожидается, что в результате новых кровотечений больше не возникнет, что сводит к минимуму риски для Лулы, уточняет газета.
Ранее, 10 декабря, президент Бразилии был экстренно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг. Медики назвали это результатом травмы головы, которую Лула да Силва получил в октябре у себя дома. Политику провели операцию по удалению гематомы. Сообщалось, что он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии.
В тот же день вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно взял на себя часть обязанностей госпитализированного главы государства. В расписании запланировано несколько мероприятий, в том числе прием в честь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, двусторонняя встреча, подписание документов и заявление для прессы.
20 октября, агентство Reuters сообщило, что президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС, следуя рекомендациям врачей после полученной дома травмы головы. Согласно медицинскому заключению больницы в Бразилиа, Лула да Силва получил рваную рану затылка. Ему было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов.