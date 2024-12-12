СМИ сообщили о проведении еще одной операции на мозге президента Бразилии

В тот же день вице-президент Бразилии Жералду Алкмин временно взял на себя часть обязанностей госпитализированного главы государства. В расписании запланировано несколько мероприятий, в том числе прием в честь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, двусторонняя встреча, подписание документов и заявление для прессы.