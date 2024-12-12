В Самаре задержали пьяного рецидивиста, поджигавшего дома, чтобы согреться

30 ноября в полицию поступили сообщения о возгораниях в подъездах домов на границе Октябрьского и Советского районов. На улице Авроры от огня повреждения получил жилой дом, жильцы были эвакуированы. В этот же день к правоохранителям обратился местный житель, у которого огнем оказалась повреждена машина, припаркованная у дома в том же квадрате улиц.
Полицейские установили, что все эти возгорания взаимосвязаны и совершены ранее неоднократно судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления и незаконный оборот наркотиков 39-летним местным жителем. На него устроили засаду, в ходе которой задержали.
Он рассказал, что накануне освободился из тюрьмы, выпил, замерз и зашел в подъезд первого попавшегося дома, но его оттуда выгнали. После этого, заходя в подъезды ближайших домов, чтобы согреться, он стал поджигать мусор.
Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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