В Самаре задержали пьяного рецидивиста, поджигавшего дома, чтобы согреться

30 ноября в полицию поступили сообщения о возгораниях в подъездах домов на границе Октябрьского и Советского районов. На улице Авроры от огня повреждения получил жилой дом, жильцы были эвакуированы. В этот же день к правоохранителям обратился местный житель, у которого огнем оказалась повреждена машина, припаркованная у дома в том же квадрате улиц.