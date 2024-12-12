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В Самаре задержали пьяного рецидивиста, поджигавшего дома, чтобы согреться

В Самаре правоохранители задержали и арестовали подозреваемого в совершении серии поджогов на улицах города. Общая сумма ущерба, причиненного его действиями, составила 950 тысяч рублей. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Reuters

30 ноября в полицию поступили сообщения о возгораниях в подъездах домов на границе Октябрьского и Советского районов. На улице Авроры от огня повреждения получил жилой дом, жильцы были эвакуированы. В этот же день к правоохранителям обратился местный житель, у которого огнем оказалась повреждена машина, припаркованная у дома в том же квадрате улиц.

Полицейские установили, что все эти возгорания взаимосвязаны и совершены ранее неоднократно судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления и незаконный оборот наркотиков 39-летним местным жителем. На него устроили засаду, в ходе которой задержали.

Он рассказал, что накануне освободился из тюрьмы, выпил, замерз и зашел в подъезд первого попавшегося дома, но его оттуда выгнали. После этого, заходя в подъезды ближайших домов, чтобы согреться, он стал поджигать мусор.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 26 января 2025 года гражданина Республики Молдова за поджог отделения «Почты России». Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.