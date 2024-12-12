Одиннадцатилетняя девочка выжила в Средиземном море после трех дней шторма

Металлическая лодка, на которой находились мигранты, затонула за считанные секунды из-за сильного шторма с волнами высотой 3,5 метра. Девочка и еще двое человек некоторое время находились вместе в воде, но затем потеряли связь. На девочке был надет простой спасательный жилет и две автомобильные камеры вокруг талии.