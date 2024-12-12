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Одиннадцатилетняя девочка выжила в Средиземном море после трех дней шторма

11-летнюю девочку спасли после того, как она провела три дня в Средиземном море, цепляясь за надувные камеры во время шторма. Об этом 11 декабря сообщает BBC.

Источник: unsplash.com

Спасатели из неправительственной организации Compass Collective направлялись к другому месту ЧС, когда услышали ее крики о помощи и вытащили ребенка из воды.

Юная беженка из Сьерра-Леоне рассказала, что отправилась с еще 44 людьми из Сфакса в Тунисе. Их лодка затонула во время шторма. Все остальные мигранты считаются погибшими.

Металлическая лодка, на которой находились мигранты, затонула за считанные секунды из-за сильного шторма с волнами высотой 3,5 метра. Девочка и еще двое человек некоторое время находились вместе в воде, но затем потеряли связь. На девочке был надет простой спасательный жилет и две автомобильные камеры вокруг талии.

Спасатели передали ее итальянским властям на острове Лампедуза, где она спустя время восстановилась, смогла ходить и говорить.