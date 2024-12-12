В Уфе оштрафовали мужчину, решившего отомстить супруге за многочисленные измены

Пара прожила вместе 14 лет, пока в апреле прошлого года у жены не сломался смартфон. Из сервиса его забрал супруг и впервые решил проверить избранницу на верность. Так он узнал, что жена впервые изменила ему через четыре года после свадьбы. Следующие 10 лет она встречалась с разными мужчинами.