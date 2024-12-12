В Уфе оштрафовали мужчину, решившего отомстить супруге за многочисленные измены

Пара прожила вместе 14 лет, пока в апреле прошлого года у жены не сломался смартфон. Из сервиса его забрал супруг и впервые решил проверить избранницу на верность. Так он узнал, что жена впервые изменила ему через четыре года после свадьбы. Следующие 10 лет она встречалась с разными мужчинами.
— 10 лет — с начальником, семь — с одногруппником, пять лет — с другом молодости. Естественно, ничего хорошего и приятного я не чувствую, — рассказал мужчина.
Он заскринил переписки супруги с любовниками и отправил их родственникам и друзьям. Вскоре после этого пара развелась, но женщина решила привлечь экс-мужа к ответственности за незаконное распространение сведений о частной жизни. Сначала суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы, но он обжаловал приговор и получил штраф в 25 тысяч рублей.
Вдова из Канады начала есть прах покойного мужа, когда узнала о его изменах при жизни. Мужа писательницы Джессики Уэйт Шон не стало в 2015 году, когда он был в командировке в штате Техас, США.