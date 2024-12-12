Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны

«Утром в среду федеральная полиция начала операцию “Флайголд II” с целью борьбы с преступными организациями, специализирующимися на незаконной транспортировке золота, добытого на землях коренных народов, включая Земли коренных народов Мундуруку, в другие штаты и за границу. В штатах Пара, Рорайма, Амапа, Сан-Паулу, Парана и Гояс исполняются 19 ордеров на обыск и девять ордеров на арест», — говорится в сообщении на сайте федеральной полиции Бразилии.