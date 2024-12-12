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Автобус с пассажирами врезался в каршеринг в Кировске

На место ДТП прибыли спасатели Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром среды, 11 декабря, стало не таким рутинным для пассажиров рейсового автобуса в Кировске. На улице Набережная в сторону Шлиссельбурга общественный транспорт столкнулся с легковушкой каршеринговой компании. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщает «Online47».

— На место происшествия оперативно прибыл личный состав 127-й пожарной части Ленинградской области для контроля ситуации и оказания необходимой помощи, — уточняет издание.

На момент ДТП в общественном транспорте находилось 20 пассажиров, среди которых был один ребенок. Экстренные службы выясняют обстоятельства аварии.

Также ранее Привокзальной улице в поселке Репино Курортного района произошло ДТП, после которого его виновник хотел уйти домой, поскольку не мог стоять на ногах из-за алкогольного опьянения. Легковушка нетрезвого водителя съехала в кювет и опрокинулась на бок.