Автобус с пассажирами врезался в каршеринг в Кировске

Утром среды, 11 декабря, стало не таким рутинным для пассажиров рейсового автобуса в Кировске. На улице Набережная в сторону Шлиссельбурга общественный транспорт столкнулся с легковушкой каршеринговой компании. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщает «Online47».
— На место происшествия оперативно прибыл личный состав 127-й пожарной части Ленинградской области для контроля ситуации и оказания необходимой помощи, — уточняет издание.
На момент ДТП в общественном транспорте находилось 20 пассажиров, среди которых был один ребенок. Экстренные службы выясняют обстоятельства аварии.
Также ранее Привокзальной улице в поселке Репино Курортного района произошло ДТП, после которого его виновник хотел уйти домой, поскольку не мог стоять на ногах из-за алкогольного опьянения. Легковушка нетрезвого водителя съехала в кювет и опрокинулась на бок.