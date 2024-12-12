Автобус с пассажирами врезался в каршеринг в Кировске

Также ранее Привокзальной улице в поселке Репино Курортного района произошло ДТП, после которого его виновник хотел уйти домой, поскольку не мог стоять на ногах из-за алкогольного опьянения. Легковушка нетрезвого водителя съехала в кювет и опрокинулась на бок.