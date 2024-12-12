Жителя Орехово-Зуево задержали за нанесение ножевого ранения знакомому при распитии алкоголя

«В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован гражданин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что в квартире одного из домов в 1-м Луговом проезде между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевое ранение», — сказали в ведомстве.