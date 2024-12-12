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Жителя Орехово-Зуево задержали за нанесение ножевого ранения знакомому при распитии алкоголя

Полицейские в Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован гражданин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что в квартире одного из домов в 1-м Луговом проезде между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевое ранение», — сказали в ведомстве.

Оперативники в ходе розыска задержали подозреваемого: ранее судимого местного жителя 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.