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В Сочи загорелась крыша караоке-клуба

Для ликвидации пожара было привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц техники от МЧС РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Сочи произошло возгорание кровли караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Чрезвычайная ситуация случилась в Адлерском районе города. По информации спасателей, по прибытию первых подразделений, стало известно о возгорании кровли неэксплуатируемого здания площадью 200 квадратных метров. Позже было уточнено, что горит именно караоке-клуб.

Для ликвидации пожара было привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц техники от МЧС России. Краевое МЧС также сообщило, что люди, находившиеся в клубе, успели покинуть здание самостоятельно.

Ранее в подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании, площадь возгорания составила 770 квадратных метров. На ликвидацию пожара задействованы 28 единиц техники и 90 человек, включая 19 единиц техники и 60 сотрудников МЧС России.