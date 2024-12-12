В Сочи загорелась крыша караоке-клуба

В Сочи произошло возгорание кровли караоке-клуба, огонь охватил 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Чрезвычайная ситуация случилась в Адлерском районе города. По информации спасателей, по прибытию первых подразделений, стало известно о возгорании кровли неэксплуатируемого здания площадью 200 квадратных метров. Позже было уточнено, что горит именно караоке-клуб.
Для ликвидации пожара было привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц техники от МЧС России. Краевое МЧС также сообщило, что люди, находившиеся в клубе, успели покинуть здание самостоятельно.
Ранее в подмосковном Подольске произошел пожар в нежилом здании, площадь возгорания составила 770 квадратных метров. На ликвидацию пожара задействованы 28 единиц техники и 90 человек, включая 19 единиц техники и 60 сотрудников МЧС России.