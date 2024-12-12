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При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек — РИА Новости. Четыре человека получили ранения, включая ребенка, который находится в тяжелом состоянии, в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

Источник: Reuters

«В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу “Хадасса Эйн-Керем” двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что террорист открыл огонь по гражданскому автобусу.

«Израильские силы безопасности преследуют террориста, устанавливают блокпосты и окружают район Вифлеема», — сообщили военные.