При стрельбе по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека

«В районе Иерусалима поступило сообщение о стрельбе по автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу “Хадасса Эйн-Керем” двоих раненых, в том числе 12-летнего мальчика в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями и 40-летнюю женщину в легком состоянии с огнестрельными ранениями. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести эвакуированы с места происшествия», — говорится в сообщении.