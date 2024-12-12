Сан-Хосе
+18°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки избили девочку в туалете школы в подмосковных Котельниках

Толпа девушек-подростков 9 декабря избила сверстницу в туалете школы в подмосковных Котельниках. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Об инциденте стало известно 10 декабря, когда мать пострадавшей ученицы обратилась в правоохранительные органы. Сестра избитой школьницы утверждает: педагоги знали о том, что происходит в туалете, но проигнорировали этот инцидент.

— Мою сестру заперли в туалете школы и поочередно били по лицу и по голове до потери сознания семь девочек. Параллельно подруга сестренки бегала по школе и просила помощи у учителей, ответ был: «Идет урок, не мешайте», — рассказала она.

Вскоре кадры с избиением появились в соцсетях.

По словам сестры пострадавшей ученицы, администрация учебного заведения заявила матери избитой, что та якобы потеряла сознание из-за курения в туалете.

На следующий день женщина написала заявление в полицию, были сняты побои.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после видео, где группа подростков издевалась над сверстником в торговом центре в подмосковном Одинцове. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.