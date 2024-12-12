Подростки избили девочку в туалете школы в подмосковных Котельниках

Об инциденте стало известно 10 декабря, когда мать пострадавшей ученицы обратилась в правоохранительные органы. Сестра избитой школьницы утверждает: педагоги знали о том, что происходит в туалете, но проигнорировали этот инцидент.
— Мою сестру заперли в туалете школы и поочередно били по лицу и по голове до потери сознания семь девочек. Параллельно подруга сестренки бегала по школе и просила помощи у учителей, ответ был: «Идет урок, не мешайте», — рассказала она.
Вскоре кадры с избиением появились в соцсетях.
По словам сестры пострадавшей ученицы, администрация учебного заведения заявила матери избитой, что та якобы потеряла сознание из-за курения в туалете.
На следующий день женщина написала заявление в полицию, были сняты побои.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после видео, где группа подростков издевалась над сверстником в торговом центре в подмосковном Одинцове. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.