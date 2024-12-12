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Суд в Москве продлил арест обвиняемого в подрыве машины бизнесмена

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы продлил срок ареста в отношении обвиняемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия о продлении в отношении Слободяника Виталия Васильевича меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», — говорится в сообщении.

В октябре на юго-западе Москвы в автомобиле Tank сработало самодельное взрывное устройство, в результате пострадали три человека, среди которых был бизнесмен Виктор Мишачев и его шестилетний сын. Мишачев — бенефициар компании по торговле косметикой, развлекательными услугами, а также сети ресторанов и баров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.