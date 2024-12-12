Суд в Москве продлил арест обвиняемого в подрыве машины бизнесмена

В октябре на юго-западе Москвы в автомобиле Tank сработало самодельное взрывное устройство, в результате пострадали три человека, среди которых был бизнесмен Виктор Мишачев и его шестилетний сын. Мишачев — бенефициар компании по торговле косметикой, развлекательными услугами, а также сети ресторанов и баров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.