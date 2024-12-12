На Камчатке в ДТП с незарегистрированным автомобилем пострадали четыре человека

«Установлено, что 21-летний парень, управляя не зарегистрированным автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, допустил занос и столкнулся с “Тойота пробокс”, движущимся во встречном направлении. От удара “Тойота карина” развернуло на встречной полосе и отбросило на “Тойота таунайс ной”. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека, двое доставлены в медучреждение», — сообщили в ведомстве.