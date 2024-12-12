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ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Погибли несколько человек, в том числе министр по делам беженцев Халил Ур-Рахман Хаккани.

Источник: Аргументы и факты

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане, в результате которого погиб министр Халил Ур-Рахман Хаккани, сообщает Agence France-Presse.

Агентство ссылается на данные организации SITE Intelligence Group, которая следит за активностью радикальных группировок в Сети.

«Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за подрыв смертника, в результате которого погиб министр по делам беженцев Афганистана в своём офисе в Кабуле», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что власти Афганистана уже обвинили данную террористическую группировку в нападении.

Напомним, взрыв прогремел в здании министерства по делам беженцев и репатриантов в центре Кабула. Погибли несколько человек, в том числе министр по делам беженцев. Кроме того, есть пострадавшие.

По данным журналистов, Хаккани был убит террористом-смертником.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.