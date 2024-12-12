Ранее судимого москвича задержали за кражу потерянных женщиной 350 тыс. руб

«Предварительно установлено, что у одного из бизнес-центров на Варшавском шоссе 61-летняя женщина, выходя из автомобиля, обронила денежные средства и, не заметив этого, направилась по своим делам. Спустя время проходивший мимо мужчина увидел деньги, подобрал их, после чего с похищенным скрылся. Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Ущерб составил 350 тыс. руб.», — говорится в сообщении.