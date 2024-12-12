В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба

По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах.
«Ликвидировали», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели.
Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.