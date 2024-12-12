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В Сочи ликвидировали пожар на крыше караоке-клуба

СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше караоке-клуба в Адлерском районе Сочи на площади 250 квадратных метров, по предварительной информации никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

По данным МЧС, возгорание произошло вечером в среду на крыше караоке-клуба, пожарные локализовали огонь на 250 квадратных метрах.

«Ликвидировали», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время причины пожара устанавливаются, отметили в краевом главке МЧС России. В результате возгорания, предварительно, никто не пострадал, добавили спасатели.

Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 19 спасателей, они использовали пять единиц техники. Из горящего помещения люди вышли сами, эвакуация не проводилась.

пожары
МЧС