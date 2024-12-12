Воспитатели детского сада в Приморском крае забыли девочку на улице

Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как трое взрослых, предположительно, воспитатели и нянечки заводят детей в помещение после дневной прогулки. Через некоторое время в кадре появляется еще одна женщина, которая ведет за руку ребенка в розовом комбинезоне.