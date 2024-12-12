Воспитатели детского сада в Приморском крае забыли девочку на улице

Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как трое взрослых, предположительно, воспитатели и нянечки заводят детей в помещение после дневной прогулки. Через некоторое время в кадре появляется еще одна женщина, которая ведет за руку ребенка в розовом комбинезоне.
В прокуратуре рассказали, что девочка находилась на улице без присмотра около 25 минут. В настоящее время ведомство проводит проверку воспитателей на предмет ненадлежащего ухода и присмотра за малолетней воспитанницей.
Дети избили шестилетнего мальчика в детском саду на Рыбацком проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД России.
Инцидент произошел 6 декабря. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали ему множественные ушибы и переломы.